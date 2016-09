Have a Heart im Einsatz für Vierbeiner im Süden

Die Tierschutzorganisation war kürzlich auch in Bethanie im Einsatz und hat dort Hunde und Katzen aus Townships behandelt. Neben Sterilisationen und Kastrationen werden auch Impfungen durchgeführt oder Krankheiten behandelt. Foto: Have a Heart

Windhoek/Lüderitzbucht (nik) – Die Tierschutzorganisation Have a Heart hat in drei Tagen 171 Tiere in Lüderitzbucht, Aus und Bethanie behandelt. An den sogenannten „Spay Days“ übernimmt Have a Heart nicht nur die Kastration und Sterilisation von Hunden und Katzen, die auf der Straße oder bei sozial schwachen Familien leben, sondern kümmert sich auch um deren Impfungen, Parasitenbehandlungen oder Entwurmungen. Das Team arbeitet dabei ehrenamtlich und nicht nur die eigentlichen „Spay Days“ sind zeitintensiv; Auch die Vorbereitungen, die Absprachen mit dem jeweiligen Stadtrat, das Organisieren eines geeigneten Operationsraums und die Anreise mit dem benötigten Equipment kosten Zeit und Mühe – Doch all das ist den freiwilligen Helfern das Wohl der Tiere wert.



Bei den zuletzt stattgefundenen Spay Days in den genannten Städten wurden 58 Hunde und Katzen sterilisiert, bzw. kastriert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl für das laufende Jahr auf 282 Tiere sowie auf 610 Behandlungen seit Beginn des Projekts im Jahr 2014. Für die Medikamente und das Equipment für die Operationen werden ca. 15000 N$ pro Tag benötigt. Hierfür sammelt die Organisation regelmäßig Spendengelder. Wer Have a Heart unterstützen möchte, findet alle wichtigen Informationen unter www.have-a-heartspayandneuterproject.com.