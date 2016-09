Hauptsache eine gültige Lizenz

Beim generellen Fahrverhalten in Namibia muss sich die Mehrheit wahrscheinlich den Vorwurf gefallen lassen, dass zwar jeder schimpft, der Schuh jedoch an jeglichem Fuß passt.

Jedes Wochenende lamentiert die Polizei Autounglücke und mahnt zur Vorsicht. Am vergangenen Wochenende verloren 14 Menschen ihr Leben durch Verkehrsunfälle. Bei einem Unglück kamen die Wagen in einem Abstand von 150 Metern voneinander zu liegen. Sofort wird die Statistik aktualisiert und die Fahrer werden angeprangert - die MVA rauft sich die Haare. Jeder Beamte nickt besorgt mit dem Kopf und gibt seinen ach-so-wichtigen Kommentar, und danach warten alle gespannt auf das nächste Wochenende mit tödlichen Folgen.

Wann greift die Polizei endlich gemeinsam mit der Justiz konsequent durch? In Namibia werden momentan sämtliche Regeln missachtet, denn diese sind prinzipiell für die „anderen“ Straßenbenutzer! Wo liegt der Unterschied, wenn morgens ein Taxi einen Passanten an der Straßenecke ablädt oder ein Fahrer an genau dieser Stelle „nur schnell die Zeitung kauft“? Ob ich rücksichtslos mit meinem Luxuswagen sechs Autos bei einer Geschwindigkeit von 180km/h überhole oder mit einem Kleinwagen drei Autos kurz vor einer unübersichtlichen Anhöhe? Geschlossene Streifen, wechselnde Ampeln (Befehl zum Gas-geben?), unbeachtete Übergänge, unerlaubtes Parken, usw.

Aber es passiert ja nichts! Die Polizeisperren erlauben die Weiterfahrt, ganz egal gegen wie viele Regeln das Fahrzeug verstößt. Solange die Gesetzeshüter sich vor den langwierigen und uneffektiven Justizverhandlungen scheuen, solange wird es nur Warnungen geben. Hauptsache der Mann ist im Besitz einer gültigen Lizenz.

Von Frank Steffen