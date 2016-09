Harley fahren für den guten Zweck - SPCA erhält 7500 N$

Das Auas Valley Einkaufszentrum und der Motorradclub von Harley-Davidson (HOG) veranstalteten kürzlich eine Verlosung zugunsten des SPCA. Die zusammengekommene Spende wurde von Agra-Geschäftsführer Henning Tiemann, Tiaan Nel vom Auas Valley Einkaufszentrum (Mitte) und Reinhard Redecker von HOG (rechts) an Eileen Grosse-Weischede und Sylvia Breitenstein vom SPCA übergeben. Foto: Privat

Windhoek (nik) - Das Einkaufszentrum Auas ??Valley veranstaltete gemeinsam mit dem Motorradclub von Harley-Davidson (HOG) Namibia kürzlich eine Verlosung, bei der drei Fahrten auf einer Harley Davidson zu gewinnen waren. Bei einem Losepreis von 50 Namibia-Dollar hofften die Teilnehmer, einmal den frischen Wind bei einer Fahrt auf einem der legendären Motorräder von Windhoek bis nach Omeya und zurück spüren zu dürfen. Die drei glücklichen Gewinner wurden am 1. September während des Flühlings-Late-Night-Shoppings bekannt gegeben. Doch freuen konnten sich nicht nur Allegra Erdmann, Eileen Grosse-Weischede und Leoni van Rensburg, sondern auch das Windhoeker Tierheim (SPCA), dem die Erlöse der Losaktion zugutekamen. Insgesamt kam eine Spende in Höhe von 7500 Namibia-Dollar zusammen.

„Dieser Wettbewerb fand im Rahmen unseres Programms zur Übernahme unternehmerischer Verantwortung statt“, erklärte Henning Tiemann, Geschäftsführer von Agra, der auch darauf hinwies, dass die Aktion zusätzliches Interesse am Late-Night-Shopping geschaffen habe. Als Begründung, warum das SPCA als Spendenempfänger ausgesucht wurde, nannte er die Verbundenheit von Agra zur Tierwelt. Die Auas ??Valley Shopping Mall befindet sich im Besitz von Agra.