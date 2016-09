Hangana Seafood unterstützt Dürreopfer

Spende hat einen Gesamtwert von 67000 N$

Windhoek (nik) - Hangana Seafood, ein Tochterunternehmen der Ohlthaver&List (O&L) Gruppe, hat Anfang September 8250 Dosen Sardinen in Tomatensauce in einem Gesamtwert von 67000 N$ an das Ministerium für Fischerei und Marineressourcen gespendet, um damit die Dürreopfer bei Otjimbingwe zu unterstützen.





Der Fischereiminister Bernhard Esau nahm die Spende dankbar in der Da Palm-Junior-Oberschule School 200 km westlich von Windhoek entgegen. Esau betonte, dass die Namibier, die im Fischereibereich arbeiten, eine Verpflichtung hätten, die Produkte mit den weniger Begünstigten zu teilen – dies sei ein wichtiger Teil der unternehmerischen Verantwortung der Fischereiindustrie. „Eines der wesentlichen Ziele des Harambee Wohlstandplans (HPP) ist, dass kein Namibier den Hungertod erleiden soll. Wir von dem Fischerei-Sektor sind davon überzeugt, den richtigen Beitrag zu dieser Initiative zu leisten,“ so Esau bei der Übergabefeier. Fisch sei eine reichhaltige Quelle für Proteine und Omega3-Fettsäuren und damit sehr wertvoll für Hungerleidende. Er nannte es zudem eine Schande, wenn die Spenden aus dem Ausland kämen und nicht von der eigenen Fischerei hier in Namibia.