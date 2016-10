Guter Rat für Prüflinge

Windhoek (nik) – Für mehr als 100000 Schüler der 10. und 12. Klassen laufen seit vergangener Woche die Abschlussprüfungen. Jetzt äußerte sich auch Bildungsministerin Katrina Hanse-Himarwa (Bild) dazu und spornte dabei gleichermaßen Schüler, Lehrer und Eltern in einer Rede an, gemeinsam den Erfolg der Schüler zu sichern. So sollen Eltern ihre Kinder für diese Herausforderung von den Haushaltspflichten befreien, Lehrer das Selbstvertrauen der Prüflinge stärken und Schüler sich mit Hilfe eines Lernplans akkurat vorbereiten. Das Ziel sei, die Prüfung nur einmal und dabei erfolgreich zu absolvieren, so die Ministerin.