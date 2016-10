Gute Stimmung beim Volksfest in Swakopmund

Am Samstag fand beim Swakopmunder Fußballclub (SFC) ein großes Volksfest statt. Geschätzt 400 Menschen, viele davon in Tracht, feierten die deutsche (Oktoberfest-)Tradition und Bierkultur. Die Erwachsenen konnten sich beim Baumstammsägen, Nageln und Masskrugstemmen messen, für die Kinder gab es eine Hüpfburg, einen Schießstand oder sie konnten versuchen, mit Pfeilen Luftballons zu treffen. Natürlich gab es neben dem Bier auch noch viele andere Köstlichkeiten: Weißwürste, Muffins oder Brezen mit Obatzda. Ein rundum gelungenes Fest, meinten die Veranstalter am späten Abend. Foto: Andrea Lindner