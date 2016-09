Gute Resonanz auf Amnestie

Windhoek (fis) • Einen Monat nach Inkrafttreten der Amnestie zur Abgabe illegaler Schusswaffen (ohne strafrechtliche Konsequenzen) hat die Polizei eine Zwischenbilanz gezogen und ist zufrieden. Chefinspektorin Kauna Shikwambi sprach gestern in Windhoek von „überwältigenden Aushändigung" der Waffen. So seien binnen vier Wochen 443 Feuerwaffen (Gewehre, Handfeuerwaffen, Schrotflinten), 1070 Schuss Munition und 118 Mörsergranaten bei der Polizei abgegeben worden. In den Regionen Karas, Khomas und Omusati sei die Resonanz besonders hoch, sagte sie. Die Amnestie dauert noch bis 18. November an, führte sie aus.