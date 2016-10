Gute Platzierungen für Nachwuchs

Positive Bilanz im internationalen Vergleich beim ITF CAT U12/14 in Mauritius

Die unter 12 und 14-Jährigen des namibischen Tennisnachwuchses blicken auf ein Turnier voller neuer Erkenntnisse zurück. Die verantwortlichen Trainer Kallie Heese und sein Assitent Samuel Petrus van Wyk fassten die Teilnahme beim ITF CAT U12414 Turnier positiv für die Medien zusammen.

Hendrina Apollus und Elze Stears nach dem Spiel gegen die an 1 gesetzte Nigerianerin Mary Love Edwards und Naledi aus Suedafrika. Foto: Kallie Heese

Von Olaf Mueller, Windhoek



Namibias Tennisspieler sind nach einem erfolgreichen Wochenende aus Mauritius in die Heimat zurückgekehrt. Erholung war auf der von Touristen begeehrten Insel im Indischen Ozean, aber keineswegs angesagt. Das Team unter der Regie vom Nachwuchs-Koordinator des namibischen Tennisverbands (NTA) nahm vielmehr an einem Turnier des internationalen Tennisverbands ITF teil.



Bei dem Wettbewerk der Konföderation der Afrikanischen Tennis Union (CAT), spielen die Jugendlichen der Altersklassen unter 14 um wichtige Punkte im internationalen Ranking.



Zusammen mit Co-Trainer Samuel Petrus van Wyk war das Team zu dem sogenannten Dodo African Circuit Mauritius 2 gereist und schlug sich achtbar gegen die erfahrene Konkurrenz.



Das Turnier nach ITF-Regeln wurde in einem über Kreuz-losverfahren gespielt. Lisa Yssel (U14) traf in der Runde des besten 16 dabei auf ihre Kontrahentin Andrea Madson Finariera aus Madagaskar. Ihr Gegenüber erwies sich dabei als eine Nummer zu groß und gewann dementsprechend deutlich mit 6:1 und 6:1. Die Namibierin endete nach Ablauf des Turnies auf dem achten Rang.



Bei den Jungen der unter 14-Jährigen hob sich das Duo Maans Steen­kamp und Oliver Diggle die beste Turnnierleistung bis zum Schluss auf. Im Achtelfinale schlug das Team gegen die Doppelpaarung der Kenianer auf und fegte diese förmlich mit 6:0 und 6:2 vom Platz. In der Runde der besten Vier war dann Endstation.



Hendrina Apollus lieferte sich einen hart umkäpftes Drei-Satz-Match gegen die Lokalmatadorin Eve Gaillard. Mit dem 4:6, 7:6 und 6:3 Sieg gegen die Mauritierin schnitt die U12-Spielerin auch als beste Einzelakteurin der Namibier ab. Am Ende sprang der siebte Rang heraus.



Erfolgreich aus namibiascher Sicht und der der Übungsleiter war die Leistung der beiden Einzelspieler Josh Barnard und Daniel Jauss. Die Beiden gewannen jeweils ihre Auftaktpartien und in Kombination auch das Erstrunden-Doppel.



Die U12-Spielerin Else Stears kommentierte das Abschneiden ihrerseits mit der Aussage: „Nur ein kleiner Fisch in einem großen Aquarium zu sein ist nicht das, was meine Zielsetzung sein sollte!“



Zurück in der Heimat haben die Jungstars schon am kommenden Wochenende die Möglichkeit zu zeigen, welche Lehren aus dem internationalen Vergleich gezogen wurden. Am 14. und 15. Oktober wird ein vom Finanz- und Investment Unternehmen Sanlam unterstütztes U12/U14 Turnier in der Hauptstadt ausgetragen. Danach folgt Ende des Monats, das ebenfalls von einem Branchenprimus mit gleichen Geschäftsgebaren gesponserte Trust Co Masters.