Großes Interesse in den USA

Windhoek (fis) – Unternehmer verschiedener Branchen in den USA haben großes Interesse daran, Namibia kennenzulernen. Das sagte Staatspräsident Hage Geingob heute Vormittag in Windhoek, wo er im Staatshaus ein Resümee seiner 3,5-wöchigen USA-Reise zog. Dabei hob er die Namibia-Investment-Konferenz hervor, die in New York City stattgefunden hat und an der rund 200 Personen aus der Geschäftswelt teilgenommen hätten. Sie alle habe Geingob nun nach Windhoek zur Investmentkonferenz am 8. und 9. November eingeladen. „Sie werden kommen, wenn die Presse ihnen nicht sagt, dass Namibia ein schlechtes Land ist“, sagte Geingob an die Medien gerichtet.