Großer Aufbruch

Dürrestrategie muss nun umgesetzt werden

Windhoek /Addis Abeba (hf) • Die über 400 Delegierten der ersten panafrikanischen Dürrekonferenz, die in Windhoek abgehalten wurde, sind vor 14 Tagen in ihre Heimatländer zurückgekehrt. In ihrem Gepäck haben sie bedeutungsschwere Vorhaben mitgeschleppt:

1. Das Strategische Rahmenwerk zum anpassungsfähigen Umgang mit periodischen Dürreperioden auf dem ganzen Kontinent, wenn der Niederschlag weit unter dem Durchschnitt bleibt, und 2. die Windhoeker Dürredeklaration, wonach die Strategie obligatorisch durch die Mitgliedsländer der Afrikanischen Union (AU) in die Tat umgesetzt werden soll, „to walk the talk", wie das Sprichwort besagt. Die zwei Dokumente werden der AU-Spitze vorgelegt, die sie dann erneut zur Ratifizierung auf die Länderebene schickt, damit auf breiter Kontinentalebene koordinierte Maßnahmen greifen können. Die Existenz ländlicher Gemeinschaften und der Farmer soll dadurch merklich verbessert werden, unter anderem durch Frühwarnsysteme, die von nationalen Institutionen mitgetragen werden, und Vorbeugemaßnahmen, die die Anpassungsfähigkeit der Kommunen stärken.



Die Dürrestrategie wird auch zu einem Protokoll formuliert, das mit dem UN-Programm zur Bekämpfung der Wüstenbildung/Desertifikation verbunden wird. Die Länder verpflichten sich, alle zwei Jahre eine Nachfolgekonferenz (ADC: African Drought Conference) abzuhalten, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen und Bestandsaufnahmen zu erstellen.