Große Spende stillt Hunger und fördert Wissensdurst

Ein neu installierter Wassertank ermöglicht den Schülern und Lehrern der Katere-Grundschule den Zugang zu frischem Trinkwasser. Fotos: Magnus Brunkhorst Ein junges Mädchen freut sich, dass es die Möglichkeit hat, in dem neu errichteten Schülerheim Naucowa in der Region Kavango-West, übernachten zu können. Eine spontane Spende des Rotary Clubs Goslar-Nordharz, in Höhe von 3000 Euro, ermöglichte den Kauf vieler Schulbücher, die die Schüler und Schülerinnen der ELCIN-Oberschule bei Nkurenkuru für ihren Unterricht dringend benötigen. Das Bild zeigt unter anderem Dr. Thomas Holenberg (l.) und Reiner Pfudmann (r.) die bei der Spendenüberreichung dabei waren. Mit auf dem Foto Gründer des Vereins Namibia-Hilfe EWF e.V. Schieden, Wolfgang Fiedler (2. Reihe). Unterricht an der Ovitvambu-Grundschule. Hier wird den Kindern in den neu ausgestatteten Klassenzimmern das Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt. Fotos: Außer sechs Lehrerwohnungen wurden auch Lehrmaterialien und Lebensmittel für die Schüler der Omuhonga-Grundschule überreicht.

Es sind hunderte namibische Kinder und Jugendliche, die vor allem von der Großzügigkeit deutscher Spender profitieren.



Es ist nicht allein damit getan, Schulgebäude oder Klassenzimmer zu errichten, oft fehlt es auch an Schulmöbel, Lehrmaterial, motivierten Lehrkräften und vielem mehr.



Der Verein Namibia-Hilfe EWF e.V. Schieden hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ein paar dieser Missstände aufzuräumen. Allein im vergangenen Jahr haben die elf Mitglieder des Vereins über 3.1 Mio. Namibia-Dollar aufgewendet, um verschiedene Bauvorhaben durchzuführen sowie Lehrbücher, Lernmaterial und Lebensmitteln zur Verfügung zu stellen (AZ vom 28. April 2016).

Auch in diesem Jahr wurde wieder eine immense Spende in Höhe von 4 697 500 N$ für Grundschulen und Kindergärten im Norden des Landes aufgewendet. Von dieser Spende profitieren nicht nur die Schulen, sondern insgesamt 1890 Kinder und Jugendliche.

Die Omuhonga-Grundschule in der Kunene-Region erhielt neben Lehrerunterkünfte, Toiletten und einer Solaranlage auch Lehrbücher und Schreibmaterialien und Lebensmittel.



Zwei Klassenzimmer an der Ovitvambu-Grundschule wurden nicht nur neu errichtet, sondern auch mit einem Lagerraum ausgestattet und möbliert. Außerdem erhielt die Schule ebenfalls Lehrbücher und Schreibmaterialien sowie Lebensmittel.



Ebenfalls von Lebensmittel profitiert der Namutuntu-Kindergarten in der Region Kavango-West.

Über ein neu errichtetes und komplett ausgestattetes Schülerheim konnten sich die 52 Kinder Naucowa-Grundschule, die ebenfalls in der Region Kavango-West liegt, freuen.

Derweil erhielt die Katere-Grundschule nicht nur eine lang ersehnte Wasserversorgung, sondern auch eine ausgestattet Bücherei, Lebensmittel sowie Schulkleidung und Sportartikel.

Es ist bereits über 30 Jahre her, dass Eva und Wolfgang Fiedler aus Schieden (Westfahlen) den Verein Namibia-Hilfe EWF e.V. gründeten, der sich finanziell im Bildungswesen einbringt. Von Anfang war das erklärte Ziel, dass Kinder in einem ordentlichen Umfeld unterrichtet werden können.



Oftmals sind es kleine Begebenheiten, die in einem anderen Winkel der Welt großes Bewirken. So kam es, dass Fiedler auf Einladung des Rotary Clubs Goslar-Nordharz die Gelegenheit erhielt, während eines Treffens über seine Arbeit und Bemühungen im Norden Namibias zu berichten. Das Auditorium war so fasziniert von Fiedlers Erzählung, dass spontan beschlossen wurde, 3000 Euro (50 000 N$) für den Kauf von Lehrbüchern der ELCIN-Oberschule bei Nkurenkuru zur Verfügung zu stellen.



Wiebke Schmidt