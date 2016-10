Grünes Licht aus Namibia­: MTC-Anteile wechseln

Windhoek (cev) – Der Regierung zuvorgekommen: Namibias Wettbewerbshüter haben einem Tausch von Firmenanteilen zugestimmt, der ein Drittel des teilstaatlichen Mobilfunkanbieters MTC beinhaltet. Zuvor hatten Medien berichtet, dass auch die namibische Regierung ernsthaft an dem Rest der MTC-Firmenanteile interessiert sei.



Am Freitag teilte die Wettbewerbskommission (NaCC) schriftlich mit, dass Samba Luxco, ein Unternehmen aus Luxemburg, 34 Prozent der Anteile an MTC von dem Kommunikationskonzern Africatel übernehme. „Im Gegenzug wird Samba die eigene Firmenbeteiligung an Africatel reduzieren“, heißt es in der Mitteilung der NaCC. Die Übereinkunft beinhalte, dass Samba elf seiner insgesamt 25 Prozent Anteile an Africatel an die Firmengruppe Oi abtritt, deren Mehrheitsanteil damit auf 86 Prozent ansteige, wie die Marktforscher- und Beraterfirma TeleGeography zur Jahresmitte berichtete.



Unlängst hatte die staatliche Tageszeitung „New Era“ unter der Überschrift „Gerangel um MTC-Anteile“ über das Thema geschrieben. In dem Artikel hieß es, die Regierung hege „seit Jahren“ ein starkes Interesse an den restlichen MTC-Anteilen. Der Mehrheitsanteil an dem Mobilfunkanbieter gehört der staatlichen Gesellschaft NPTH (Namibia Post and Telecommunications Holdings) und ist somit bereits in Regierungshänden. Auf AZ-Nachfrage beim Informationsministerium, ob diese Informationen korrekt seien, hieß es lediglich: „Das Kabinett befasst sich damit.“