Granaten und Waffen abgegeben

Windhoek/Grootfontein (fis) - Eine Gruppe von Farmern aus den Bezirken Grootfontein, Otavi und Tsumeb hat am Montag Munition und Waffen an die Polizei ausgehändigt. Wie die Nachrichtenagentur Nampa gestern berichtete, seien 1396 Stück Munition, Granaten und Waffen an den Vorsitzenden des Verbrechenspreventionsforums der genanten Distrikte überreicht worden, der sie dann an die Polizei weitergegeben habe. Unter der Munition südafrikanischer Herkunft seien R1 und R4, heißt es. Derzeit läuft eine Amnestie zur Abgabe illegaler Schusswaffen (ohne strafrechtliche Konsequenzen), die noch bis 18. November andauert. Erst am Wochenende hatte die Polizei sich zufrieden mit dem Prozess gezeigt (AZ berichtete).