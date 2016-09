Goldene Lilie geht erstmals an die DHPS

Premiere nach zehn Jahren Galaveranstaltung von Projekt Lilie: Erstmals geht die höchste Auszeichnung, die Goldene Lilie, an einen Preisträger der Deutschen Höheren Privatschule (DHPS) Windhoek. Cornelia Hecht (Bild) nahm sie in Empfang und wurde somit für ihr außergewöhnliches Engagement für die Schule sowie für die deutsche Sprache geehrt. Im Hintergrund stehen Tilmann Friedrich, Vorsitzender des Kuratoriums von Projekt Lilie, und Dietlind Basson vom Projekt Lilie. Die Silbernen Lilien gingen an Carola Hornickel (Delta-Oberschule Windhoek, DOSW) und Elke Lang (Namib High School, NHS), eine Weiße Lilie bekam Anja Visagie (Delta-Oberschule Windhoek, DOSW) überreicht. Der Sonderpreis „100 Jahre Allgemeine Zeitung“ wurde an die Heimerzieherin Ulrike Behring (DHPS-Schülerheim) gegeben. Foto: Stefan Fischer