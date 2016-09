Goethe-Institut veranstaltet erfolgreichen Sprachwettbewerb

Die Gewinner der Deutschlandreisen und -Aufenthalte zusammen mit Botschafter Christian Schlaga und den Vertretern des Goethe-Instituts. Im Bild von links nach rechts: Bertha Tobias (Delta-Oberstufe Windhoek), Celine Haiketti (Etosha Senior Secondary School), Leiter des Goethe-Instituts, Daniel Stövesandt, Gabriel Hamalwa (Deutsche Höhere Privatschule), Amy Dollenberg (Delta-Oberschule Windhoek), Botschafter Christian Schlaga, René Tjazerua (Rocky Crest High School) und die Veranstaltungsorganisatorin Corinna Burth vom Goethe-Institut. Foto: Deutsche Botschaft Den Schülern wurde Zeit für die Prüfungen eingeräumt, aber es wurden auch weitere Aktivitäten angeboten. Draußen im Hof wurde eifrig gebastelt und gemalt. Foto: Frank Steffen Die Prüferinnen Prof. Marianne Zappen-Thomsen und Hella Eichhoff zeigten sich teils überrascht über das hohe Niveau des Sprachgebrauchs. Foto: Deutsche Botschaft Der Umriss Deutschlands entstand im Innenhof neben der Windhoek-High-School-Aula in Form eines Riesen-Puzzles. Foto: Frank Steffen Bei der Prüfung und Beurteilung des Kindes geht es um den Umgang mit der Sprache und die Zeitspanne, seit welcher die Schüler bereits das Fach Deutsch als Fremdsprache belegt. Bei der Preisverleihung wurde jeder Teilnehmer belohnt. Foto: Frank Steffen Diesmal fand der Wettbewerb in der Windhoek High School statt, und der kleine Saal war zurzeit der Preisverleihung durch mehr als 200 Eltern und Schülern besetzt. Es war an alles gedacht worden, weswegen es sogar ein leckeres Mittagessen gab. Foto: Frank Steffen

Windhoek (ste) • Unter dem Motto „Mit der deutschen Sprache nach Deutschland!" richtete das Goethe-Institut, unter Leitung von Daniel Stövesandt und Hauptorganisatorin Corinna Burth, einen erfolgreichen 29. deutschen Sprachwettbewerbs aus. Die rege Beteiligung von 105 Schülern war ein erstes Indiz für das rege Interesse an dieser Veranstaltung. Noch erfreulicher war das spätere Urteil der Prüfer, welche das Niveau als überaus gut beurteilten.



Der gesamte Tag war vom deutschen Sprachgebrauch geprägt und die begleitenden Lehrer wurden mit modernen interaktiven Spielen bekannt gemacht. „Dieser Workshop und der Wettbewerb geben uns Lehrern den Raum, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Es ist auffällig, wie viele von uns dieselben Erfahrungen in Klassenräumen überall in Namibia machen", so Nolizel Franks von einer unabhängigen Sprachinstitution und Antje Strohbach vom St. Paul's College.



In seiner Ansprache zur Preisverteilung meinte Botschafter Christian Schlaga: „Als deutscher Muttersprachler bin ich begeistert zu sehen, wie meine Sprache von Kindern überall in Namibia angenommen wird. Es ist nicht die leichteste Sprache, und wenn es auch nicht die schwierigste ist – sie ermöglicht jedem Einzelnen so vieles überall auf der Welt. Auf einer Reise nach Deutschland können die Lernenden die Sprache besonders intensiv erfahren." Er dankte den Eltern der Kinder für ihr Wohlwollen und die Unterstützung.