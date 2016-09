Gespräche beendet

Windhoek/Berlin (fis) – Die vierte Runde der Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland über den Umgang mit dem Kolonialkrieg 1904-08 hat vergangene Woche in Berlin stattgefunden. Dort trafen sich die Sonderbeauftragten der beiden Regierungen, Ruprecht Polenz (Bild) und Dr. Zed Ngavirue. Wie die deutsche Botschaft in Windhoek heute Nachmittag mitteilte, seien die dreitägigen Gespräche „in einer guten und konstruktiven Atmosphäre“ verlaufen. Und weiter: „Es ist beabsichtigt, sie dieses Jahr in Namibia fortzusetzen.“ Zu Inhalten enthielt die sechszeilige Mitteilung der Botschaft keine Details. Nur soviel: Die namibische Delegation habe auch Repräsentanten der „besonders betroffenen Gemeinschaften und hochrangige Regierungsvertreter“ an (AZ berichtete). Die Sonderbeauftragten beraten seit Dezember 2015 über konkrete Schritte wie gemeinsame Sprachregelung, Entschuldigung und Entschädigungsleistungen.