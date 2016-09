Gesponnenes Gold und schräge Töne - Märchenabend in der DPSO

Rumpelstilzchen will sich das versprochene Königskind abholen, wenn die Königin nicht seinen Namen erraten kann. Esel (Frank Zapke-Uatema), Hund (Sven Hofmann), Katze (Lize-Marie Steyn) und der Hahn (Clair Steyn) (v.l.n.r.) schlugen mit ihren „schauerlichen Klängen“ die Räuber in die Flucht. Alles andere als „schräge Töne“ brachten Rajko Boshoff, Frank Zapke-Uatema, James Jonas und Sven Hofmann (v.l.) allerdings beim Vorspielen mit ihren Instrumenten hervor. Fotos: privat Der Soldat (James Pusch), empfängt den Bauern (Rajko Boshoff), der seine Tochter (Lize-Marie Steyn)(v.l.n.r.) dem König bringt, mit dem Versprechen, dass sie Stroh zu Gold spinnen könne. Rumpelstilzchen (Frank Zapke-Uatema) spinnt das Stroh zu Gold.

Auf dem grünen Rasen des Schulvereins Otavi trieb das Rumpelstilzchen am Sonntag, den 14. August sein Unwesen. Die Eltern, Verwandten und Bekannten der Schüler versammelten sich dem Bunten Abend an der Deutschen Privatschule Otavi, an dem die alten Grimm‘schen Märchen wieder auflebten. Die prächtig kostümierten Akteure, sprich Schüler, verzauberten das Publikum von Anfang an. Die Kulisse mit einem Original-Spinnrad und dem Mond am Himmel tat ihr Übriges, um die Zuschauer in die gespenstische Atmosphäre einzustimmen. Die kleinen Schauspieler gingen voll und ganz in ihren Rollen auf und begeisterten durch ihren freudigen Einsatz. Für den zweiten Teil des Theaterabends wurden die Gäste in den Speisesaal gebeten, wo die Bremer Stadtmusikanten sie mit ihren grausamen Klängen zum Erschaudern brachten. Aber sie bewiesen im Anschluss beim Vorspielen verschiedener Musikstücke auf der Blockflöte, dass sie nicht nur schiefe Töne, sondern auch wohlklingende Melodien hervorbringen können. Es war ein wohlgelungener Abend, der seinen Ausklang bei einem gemütlichen Beisammensein der deutschen Gemeinschaft Otavi mit den kleinen Schauspielern fand.



Henny Güpner & Franziska Wöllhaf