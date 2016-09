Geschichtsklitterung

Betr.: Kommentar „Vom Fluch der Vergangenheit“ (AZ, 1. September 2016)



Nennenswerte militärische Erfolge hat es seitens der SWAPO oder besser PLAN nicht gegeben. Die Unabhängigkeit Namibias ist erst von politischen Aktivisten wie Toivo ya Toivo vorbereitet und dann von den Großmächten erzwungen worden, um einen Dritten Weltkrieg ausgehend von dem Stellvertreterkrieg in Angola zu verhindern. Der wichtigste Mann für unsere Unabhängigkeit war ein amerikanischer Diplomat namens Chester Crocker. Er handelte einen Frieden in Angola auf folgender Formel aus: Kubaner und Russen raus aus Angola und Südafrika raus aus Südwestafrika. In dem folgenden Vakuum entstand Namibia. In dem Zusammenhang lohnt es sich vielleicht nochmal, das Buch des kürzlich verstorbenen Militärhistorikers Peter Stiff zu lesen, Titel: “Nine Days of War“.



Hendrik Ehlers, Windhoek