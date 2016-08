Geschäftsmann formal angeklagt

Windhoek (ms) – Die Staatsanwaltschaft hat formal Anklage gegen den Geschäftsmann Danne Rodney Shaningua erhoben, der in der Nacht zum 8. August 2015 vor dem Nachtclub Jokers in Windhoek den 42-jährigen Finnen Ronni Marco Kristian Uolevi in dessen Geländewagen erschossen haben soll.



Bei einer weiteren Vorverhandlung am Magistratsgericht wurde der Beschuldigte gestern von Staatsanwalt Cuthbert Lusepani informiert, dass Generalstaatsanklägerin Martha Imalwa in wegen Mordes und Justizbehinderung belangen wird. Ferner muss sich der Unternehmer dem Vorwurf stellen, einen Verkehrsunfall nicht gemeldet zu haben, den er während der Flucht in seinem Fahrzeug verursacht haben soll.