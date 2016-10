Gericht vor Rechte-Abwägung

Klage gegen geplanten Lehrer-Streik zeigt Spannungsfeld auf

Wiegt das Recht von Schülern auf Ausbildung schwerer, als das Recht von Angestellten, die Arbeit niederzulegen? Das ist im Kern die Frage, die das Obergericht in der juristischen Auseinandersetzung um einen drohenden Lehrerstreik entscheiden muss.

Tritt als Hauptklägerin auf: Premierministerin Saara Kuugongelwa-Amadhila.

Von Marc Springer, Windhoek



Die Regierung will den erwarteten Streik mittels richterlicher Verfügung abwenden und hat dafür einen Eilantrag eingereicht, dessen Verhandlung gestern auf kommenden Mittwoch vertagt wurde. Das soll den von Advokat Andrew Corbett vertretenen Klägern und den von Advokat Raymond Heathcote repräsentierten Antragsgegner zusätzlich Zeit zur Vorbereitung bieten.



Die dringliche Klage besteht aus zwei getrennten Anträgen, von denen der erste eine einstweilige Verfügung anstrebt, die den Pädagogen untersagen würde, wie angekündigt ab dem 13. Oktober in Streik zu treten oder irgendwelche Vorbereitungen für einen solchen Ausstand zu treffen. Sollte dieses Gesuch erfolgreich sein, würde das Interdikt als Übergangsverordnung wirken, bis im zweiten Teil die Frage entschieden wurde, ob die Lehrer grundsätzlich befugt sind, im Kollektiv zu streiken und ob sie in einem solchen Fall durch freiwillige Aushilfskräfte ersetzt werden dürfen.



Zur Begründung des Anliegens führt Erziehungsministerin Katrina Hanse Himarwa an, dass ein Streik der Lehrer „fatale Folgen“ für das gesamte Erziehungswesen haben und dieses „lahmlegen“ würde. Das sei vor allem deshalb inakzeptable, weil rund 116000 Schüler der elften und zwölften Klasse bereits mit den Examen begonnen hätten, die sie im Falle eines Ausstands nicht abschließen könnten.



Das würde für die Betroffenen bedeuten, dass sie nicht nur bereits gezahlte Examen-Gebühren, sondern auch die vorläufige Zulassung an Universitäten verlieren würden. Ferner sei die Versetzung vieler anderer der insgesamt etwa 708000 Schüler gefährdet, die an landesweit 1796 Staatsschulen am Unterricht teilnehmen würden. Darunter befänden sich auch viele Minderjährige, die im Falle eines Streiks an der Schule bzw. im Internat unbeaufsichtigt wären.



Die Ministerin verweist ferner auf die finanziellen Folgen eines Streiks. Abgesehen davon, dass die Regierung bereits etwa 20 Millionen N$ für den Druck und die Verteilung von Fragebögen gezahlt habe, drohe ein Strafgebühr in Höhe von 20,7 Millionen N$ an die Examen-Behörde Cambridge, sollten die Abschlussprüfungen wegen eines möglichen Streiks nicht stattfinden. Darüber hinaus rechnet die Ministerin vor, dass im Falle eines Streiks zusätzliche 48 Millionen N$ an „logistischen Kosten“ anfallen würden, weil etwa 2450 „Freiwillige“ für die Benotung von Klausuren und die Aufsicht während der Examen benötigt würden.



Damit spricht die Ministerin einen strittigen Punkt an, der im zweiten Teil des Eilantrags von Premierministerin Saara Kuugongelwa Amadhila behandelt wird. Darin interpretier sie das im Arbeitsgesetz enthaltene Verbot, streikende Arbeiter während eines Ausstand zu ersetzen, dahingehend, dass dies nicht für freiwillige Helfer gelte.



Demnach ersucht sie das Gericht, den Lehrern im Falle eines Streiks nicht nur Demonstrationen in unmittelbarer Nähe von Schulen zu untersagen, sondern der Regierung auch zu erlauben, sie während des Ausstands durch „Aushilfskräfte“ zu ersetzen. Schließlich habe die Regierung eine verfassungsrechtliche Pflicht, das Recht auf Erziehung zu gewährleisten und könne folglich nicht zulassen, dass ein Streik den davon betroffenen Schülern die Teilnahme an den Examen verbaue und sie so um den Lohn ihrer Arbeit bringe.