Gericht verurteilt drei Vergewaltiger

Windhoek (ms) – Das Obergericht hat drei Männer wegen der gemeinschaftlichen Vergewaltigung einer Frau verurteilt, die zur Tatzeit alle 17 Jahre alt und damit noch minderjährig waren.



In seinem gestern ergangenen Urteil sah es Richter Alfred Siboleka als erwiesen an, dass die Beschuldigten Victum Gomeb, Elvis Gau-Goab und Harry Patrick Bowe am 13. Mai 2010 das Opfer nach einem Kneipenbesuch in Khorixas überwältigt und nacheinander vergewaltigt haben. Weil sie dabei gemeinsam gehandelt haben, wurden sie alle in jeweils drei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen.



Die drei Angeklagten, die zu Beginn in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten entlassen wurden, befinden sich seit dem gestrigen Schuldspruch in Polizeigewahrsam und werden dort verweilen müssen, bis ihr Verfahren am 11. Oktober mit den Strafanträgen fortgesetzt wird.



Gomeb hatte zu Beginn des Verfahrens durch seinen Anwalt Monty Karuaihe ausrichten lassen, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen zu wollen. Gao-Goabs Verteidiger Milton Engelbrecht teilte im Auftrag seines Mandanten mit, jener habe zunächst einvernehmlich mit dem Opfer verkehrt und den Sexualkontakt auf ihren Wunsch dann abgebrochen.