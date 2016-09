Gericht annulliert Einigung

Abfindungs-Abmachung mit Alfred Angula aufgehoben

Der ehemalige Generalsekretär der Nafwu, Alfred Angula (links) berät sich mit seinem Anwalt Edwin Coetzee während seines inzwischen eingestellten Korruptionsprozesses. Foto: Marc Springer

Von Marc Springer

Windhoek

Nachdem die Vereinbarung durch eine gerichtliche Anordnung bestätigt und damit rechtskräftig wurde, hatte die Gewerkschaft beantragt, die Verfügung wieder rückgängig zu machen und das Abkommen juristisch außer Kraft zu setzen. Zur Begründung hatte Nafwu angeführt, die Vereinbarung sei nicht von ihrer Exekutive sondern nur von dem Angula angeblich wohlgesinnten Ex-Vizepräsidenten Asser Hendricks unterzeichnet worden und sämtliche darin enthaltenen Zusagen null und nichtig.

Dazu gehört neben der finanziellen Abfindung auch das Versprechen, die Nafwu werde weiterhin die Krankenkasse von Angula finanzieren und ihm ein Fahrzeug überlassen, über dessen Nutzungsrecht zuvor ein Disput zwischen den beiden Parteien geherrscht hatte. Des Weiteren hatte sich Nafwu in der nun für ungültig erklärten Vereinbarung bereiterklärt, ihre Anteile an der Firma Namic Financial Holdings zu verkaufen und den dadurch erzielten Erlös an Angula auszuzahlen.

In einem vor kurzem ergangenen Urteil gab Richter Collins Parker dem Antrag der Gewerkschaft statt, die frühere Verfügung zu annullieren, durch die das Abkommen rechtskräftig wurde. Zur Begründung gab er an, diese Verfügung sei in Abwesenheit der Gewerkschaft erlassen und jene somit des Rechts beraubt worden, vor Gericht gehört zu werden. Darüber hinaus sei Nafwu weder im Vorfeld über die angestrebte Verfügung informiert, noch mit relevanten Unterlagen versorgt worden und hätte dem Antrag folglich nicht erwidern können, die Abfindungs-Vereinbarung durch Gerichtsbeschluss rechtsgültig zu machen.

Durch das Urteil von Parker sind die Parteien nun gezwungen, eine neue Einigung in ihrem langen Disput zu finden. Ausgelöst wurde der Konflikt um die Abfindung, nachdem der Gewerkschafts-Dachverband NUNW Angula suspendiert und dieser die Nafwu verlassen hatte. Anlass für die Suspendierung war der Vorwurf, dass Angula zwischen Januar und Dezember 2012 in seiner damaligen Eigenschaft als Generalsekretär der Farmarbeitergewerkschaft rund 1,2 Millionen Namibia Dollar veruntreut habe, die Nafwu angeblich von der belgischen Hilfsorganisation FOS erhalten hat. Ein deshalb gegen Angula eingeleitetes Verfahren wurde im Mai 2015 eingestellt.