Geodätische Infrastruktur erweitert

Mit fünf neuen Stationen wird Namibia künftig präziser vermessen

Fünf neue Referenzstationen ergänzen künftig das geodätische Netzwerk Namibias und präzisieren damit die Messergebnisse. Das von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) finanzierte Projekt wurde vergangene Woche vom deutschen Botschafter Christian Schlaga (links) an den Minister für Landreform, Utoni Nujoma, symbolisch übergeben. Die Sterne auf der Karte zeigen die Standorte der neuen Stationen. Foto: Deutsche Botschaft Windhoek

Windhoek (nik) – Namibias geodätische Infrastruktur ist vor kurzem um fünf kontinuierlich arbeitende Referenzstationen (Continuously Operation Reference Stations, CORS) erweitert worden. Dies gab das Ministerium für Landreform gemeinsam mit der deutschen Botschaft Windhoek vergangene Woche bekannt. Indem die Stationen als physikalische Referenzpunkte stetig Daten des globalen Satellitensystems empfangen, diene diese Infrastruktur geodätischen Vermessungen. Auf diese Weise könnte zum Beispiel die landschaftliche Topografie für Karten oder andere geografische Informationsangebote erfasst werden.



Die fünf neuen Stationen in Lüderitzbucht, Mariental, Otjiwarongo, Opuwo und Katima Mulilo würden nun sieben bereits bestehende CORS ergänzen und damit die landesweiten Vermessungen, vor allem im bislang spärlich ausgestatteten Norden, präzisieren. Das Ziel sei, das Land insgesamt mit 20 Stationen abzudecken.



Realisiert wurde das Projekt im Rahmen des Programms zur Unterstützung der Landreform, initiiert von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ein zentraler Aspekt in dieser Kooperation sei es, ein Gesetz zum flexiblen Landbesitz (Flexible Land Tenure Act) zu implementieren, welches vor allem zu klaren Besitzverhältnissen in informellen Gebieten beitragen solle. Die Grundlage hierfür sei durch ein ausgebautes CORS-Netzwerk gegeben.



Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Namibia in diesem Bereich besteht seit 2003, das aktuelle Projekt sei mit ca. 1,8 Millionen Namibia-Dollar finanziert worden.