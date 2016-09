Gemeinsames Armee-Manöver bringt Nachbarländer näher

Kooperation zwischen Armee aus Botswana und Namibia Defence Force ermöglicht zukünftige regionale und AU-Einsätze

BDF-Soldaten nehmen an der Parade zum Abschluss des gemeinsamen Manövers teil. 2014 waren sie die Gastgeber der NDF, als das gemeinsame Manöver „Tswaragaro 1“ in Botswana abgehalten wurde. Diesmal waren sie als Teil des Manövers „Hanganee 1“ in Namibia zu Gast. Foto: NDF Manöverteilnehmer der Botswana Defence Force, sowie der namibischen Streitkräfte bauten gemeinsam an einem Schattendach für eine Bushaltestelle. Zweck des Manövers waren nicht nur Militärübungen, sondern Sport, Kultur und Sozialarbeiten, bei welchen die Freundschaft gefördert werden sollte. Foto: NDF

Windhoek / Omaheke (ste) • Zum Monatsende hatte die Abschlusszeremonie des gemeinsamen ­Manövers zwischen der namibischen Armee und ihren Kollegen aus Botswana,stattgefunden.



Bereits 2012 hatten sich beide Länder geeinigt, die „Joint Permanent Commission on Defence and Security“ (JPCDS) ins Leben zu rufen. Die beiden Länder teilen eine lange Grenze­, weswegen diese Kommission als gute Lösung vorgesehen worden war, Gemeinsamkeiten zu finden und die Zusammenarbeit zu verbessern. Im Jahre 2014 hatte das erste gemeinsame Manöver „Tswaragaro 1“ in Botswana stattgefunden, und diesmal hatte die Namibian Defence Force (NDF) ihre Kollegen nach Namibia eingeladen.



Unter dem Namen „Hanganee 1“ wurde das Manöver in der Umgebung von Gobabis in der Omaheke Region abgehalten. Bei der Militärparade zur amtlichen Beendigung des Manövers, meinte der namibische Verteidigungsminister, Penda Ya Ndakolo, dass dieses zweite Manöver ein weiterer Meilenstein in der Verbesserung des Verhältnisses beider Militärkräfte darstelle. Es sei wichtig, solches Training zu Friedenszeiten durchzuführen, da man dadurch auf alle Situationen vorbereitet sei, und vor allem das Leistungsvermögen strecke, weswegen neue Kapazitäten zustande kämen. Dies träfe nicht nur auf Namibia zu, sondern beide Armeen schöpften daraus Wert. Die regionale Zusammenarbeit sei für alle benachbarten Armeen­ einer befriedeten Umgebung eine Notwendigkeit, damit beide Seiten die Arbeitsvorgänge des Nachbarn besser nachvollziehen können. „Dies ist vor allem von Vorteil, wenn beide Länder als regionaler Verband der SADC, oder sogar als Teil eines Auftrags der Afrikanischen Union eingesetzt werden“, meinte Ndakolo.



Das Manöver habe nicht nur aus Militärübungen bestanden, sondern habe man sich auch mit sportlichen Aktivitäten und dem Kulturaustausch befasst. Abschließend gratulierte er seinem Stab sowie den teilhabenden Offizieren der BDF zu einem gelungenen Manöver.



Der Gouverneur der Omaheke Region war auch zu dem feierlichen Abschluss eingeladen und gratulierte beiden Kadern zu den erfolgreich veranstalteten Übungen. Er bestätigte die Ansicht des Verteidigungsministers, dass diese Art des Austauschs nicht nur für das Militär gut sei, sondern die freundschaftlichen Verhältnisse verbessere.