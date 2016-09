Geingob ernennt Botschafter

Neue Dipolamten für die UN, Algerien und China

Neville Gertze, Namibias neuer Botschafter an der UNO. Foto: Nampa

Windhoek (Nampa/ali) - Am Freitag hat Präsident Hage Geingob im Staatshaus drei Botschafter beauftragt: Neville Gertze wird nun Botschafter bei den Vereinten Nationen. Panduleni Shingenge, wird nach Algerien geschickt und Dr. Elia Kaiyamo, wird Botschafter in China.

Die Vizepremier Netumbo Nandi-Ndaitwah nahm den drei Botschaftern ihren Eid ab. Geingob zeigte sich überzeugt von den neuen Botschaftern: Er sagte, sie alle seinen nach ihren Erfahrungen und Qualifikationen ausgewählt worden und könnten Namibia mit Würde und Ehre vertreten. Kaiyamo wurde vor allem wegen seinen akademischen Qualifikationen und seinen Beziehungen durch den Befreiungskampf und die Revolution für China ausgewählt. Shingenge, die schon als Botschafterin in Frankreich Erfahrung hat, wird als erste Gesandte nach Algerien kommen. Die Botschaft dort wurde erst 2016 aufgebaut. Über Gertze, der viele Jahre als Botschafter in Deutschland war, sagt Geingob, dass er wohl der eloquenteste Repräsentant für die UN sein könne, vor allem durch seine Erfahrungen mit bi- und multilateralen Beziehungen.

Kaiyamo sagte zum Schluss, auch im Namen der anderen beiden Botschafter, dass sie sich geehrt fühlten, als Gesandte der namibischen Nation zu dienen und dass sie die nationalen Interessen des Landes schützen würden. Er sehe Namibia als ein Mitglied der internationalen Gemeinschaft und deshalb würden sie die Arbeit ihrer Vorgänger noch weiter stärken und vertiefen.