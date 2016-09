Gegen selektive Zucht

Windhoek (nik) – Der namibische Berufsjagdverband (NAPHA) hat sich kritisch gegenüber einer selektiven Zucht von Wildtieren geäußert, welche nicht nur die Trophäenjagd in Verruf bringe, sondern auch genetische Verarmung hervorrufe. „Diese Praktiken führen zur Verfälschung der natürlichen Biodiversität“, heißt es in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung. Darin weist NAPHA auch auf bevorstehende Veranstaltungen hin, bei denen die Aufmerksamkeit international und national auf Naturschutzangelegenheiten und auch die Jagd als Teil der Naturschutzstrategie gelegt werde: So finden demnächst der World Conservation Congress IUCN in Hawaii, die CITES-Konferenz in Johannesburg und ein Internationales Wildlife-Ranching-Symposium in Windhoek statt.