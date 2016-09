Gegen den Elfenbeinhandel

Windhoek/Johannesburg (fis) – Bei der Welt-Artenschutzkonferenz (Cites) in Johannesburg ist der Antrag von Namibia und Simbabwe abgelehnt worden, ihre Lagerbestände an Elfenbein zu verkaufen. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, werde diese Entscheidung von Gegnern der Legalisierung des Elfenbeinhandels als Erfolg gefeiert. Namibia und Simbabwe hatten argumentiert, die Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Lagerbestände in den Schutz von Wildtieren investieren zu wollen. Naturschützer gehen jedoch davon aus, dass dadurch die Wilderei und der illegale Handel befeuert werden könnten. Immer wieder wird Elfenbein von Zollbehörden konfisziert (Bild). Die Artenschutzkonferenz beschloss 1989, den internationalen Handel mit Elfenbein zu verbieten. 2008 gab es eine Ausnahme für vier afrikanische Länder, die Lagerbestände verkaufen durften. Das hat nach Angaben von Tierschützern den Schmuggel beflügelt.