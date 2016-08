Geduldsprobe für Teko-Trio

Windhoek (ms) • Die drei als Teko-Trio bekannten und der Korruption beschuldigten Angeklagten müssen weiter auf ein eventuell vorentscheidendes Urteil des Obersten Gerichts warten, ohne dass ihr Verfahren nicht fortgesetzt werden kann.

Bei einer weiteren Vorverhandlung in ihrem seit geraumer Zeit ruhenden Prozess wurde das Verfahren vor kurzem auf den 10. Oktober vertagt.

Ob die Beweisaufnahme dann fortgesetzt werden kann, wird davon abhängen, ob bis dahin eine von ihnen eingereichte Berufung in höchster Instanz entschieden wurde.



Hintergrund ist ein Befangenheitsantrag, den die Angeklagten Teckla Lameck (53), Jerobeam Mokaxwa (35) and Yang Yang (43) gegen Richter Maphios Cheda gestellt und damit begründet haben, dass jener vermeintlich vertrauliche Kontoauszüge von ihnen als Beweismittel zugelassen hat, die nach ihrer Auffassung von der Anti-Korruptionskommission (ACC) widerrechtlich erlangt wurden. Dieser Vorgang gilt den Beschuldigten als Beweis, dass Cheda ihnen gegenüber voreingenommen sei und sie unter seinem Vorsitz deshalb kein faires Verfahren erwarten könnten.

Cheda hat den Antrag auf seine Selbstablehnung am 14. November 2015 abgelehnt und den Angeklagten einige Zeit darauf Revisionserlaubnis gegen sein Urteil erteilt. Anhand der Kontoauszüge und anderer beschlagnahmter Dokumente will die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass sich die Angeklagten angeblich als Vermittler bei einem Geschäft zwischen der chinesischen Firma Nuctech und dem hiesigen Finanzministerium unrechtmäßig um rund 42 Millionen N$ bereichert und damit der Korruption schuldig gemacht haben (AZ berichtete).