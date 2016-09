Gawanab und Riedel holen sich U18-Sieg

Über 70 Teilnehmer beim NTA-Junioren-Wettbewerb - U8 mit beeindruckendem Zuspruch

Am Wochenende durfte sich der Tennisnachwuchs auf den Anlagen der Hauptstadt wieder austoben. In den Altersklassen U8 bis U18 schlugen Namibias aufkommende Talente am Freitag und Samstag beim Turnier des namibischen Tennisverbands auf.

Der Gewinner des Nachwuchsturniers des namibischen Tennisverbands (NTA), Dantago Gawanab, lieferte sich ein spannendes Duell mit dem U18-Kontrahenten Risto Shikongo. Das Spiel ging über drei Gewinnsätze. Die Gewinner des Tennisturniers, das am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt ausgetragen wurde. Gespielt wurde in den Altersklassen U8 bis U18, getrennt nach Jungen und Mädchen. Der Wettbewerb findet im Rahmen des Nachwuchsförderprogramms statt. Fotos: Robert Riethmüller Die Kleinsten der Kleinen: Die U8-Spieler boten gute Leistungen bei dem speziell auf die Fertigkeiten altersgerecht ausgetragenem Wettbewerb.

Von Olaf Mueller, Windhoek





Highlight des diesjährigen Junioren-Tennisturniers, das vom namibischen Verband (NTA) ausgerichtet wurde, war die Partie zwischen den beiden U18-Spielern Dantago Gawanab und Risto Shikongo. Der Wettbewerb, der von der Firmengruppe Trustco unterstützt wird, hatte mit mehr als 70 Anmeldungen einen exzellenten Zuspruch. Dabei traten am Freitag und Samstag Nachwuchsspieler in den Altersklassen U8 bis U18 auf verschiedenen Tennisanlagen in der Hauptstadt an.





Bei den unter 18-jährigen Damen setzte sich Jessica Riedel gegen die Konkurrentin Lisa Yssel durch. Den größten Boom erlebten die Jahrgangsklassen der unter 8-Jährigen. Wie seit Einführung des Nachwuchs-Förderprogramms üblich, wird in dieser Alterskategorie auf dem Kleinfeld gespielt. Außerdem sind die verwendeten Bälle kleiner und weicher. Dies hat den Vorteil, dass der Nachwuchs altersgerecht an den Tennissport herangeführt wird.





In dem Match Gawanab gegen Shikongo sah es zunächst danach aus, dass der aus dem Nachwuchs-Förderprogramm des vom Finanzunternehmen First National Bank (FNB) stammende Shikongo, dem etwas erfahreneren Gawanab den Schneid abkaufen würde





Der 15-Jährige sich den ersten Satz mit 6:2. Danach fand der zwei Jahre ältere Gawanab besser ins Spiel und zeigte im zweiten Satz Shikongo mit 6:1 die Grenzen auf. Der dritte Satz hatte es in sich: Gawanab hatte sich wieder gefangen und bot dem 17-Jährigen die Stirn. Das Spiel wurde im Tiebreak entschieden und Gawanab gewann die Partie knapp mit 9:7.





Mehr Glück hatte Shikongo dann an der Seite von Tevin Tait. Mit dem 16-Jährigen gewann Shikongo das U18-Doppel in zwei Sätzen Der noch im Einzelfinale überlegene Gawanab musste sich mit seinem Partner Marsen Von Lieres mit 6:2 und 7:5 geschlagen geben.





Ein weiteres Highlight war das Spiel zwischen Carlos Uirab und Jaco Bekker, die bei den U12-Junioren gegeneinander antraten. Der ebenfalls vom FNB-Förderprogramm kommende Uriab ließ dabei seinem Kontrahenten nur wenig Spielraum. Uriab, der im letzten Jahr noch U10 gespielt hatte gewann mit 6:1 und 6:2.





Bei den Juniorinnen hatte Jessica Riedel wieder einmal die Nase vorn. Das Spiel gegen Lisa Yssel ging an die im letzten Monat 18 gewordene Spielerin gegen die wesentlich jüngere Konkurrentin. Yssel hatte im letzten Jahr noch in der Altersklasse U12 unter anderem beim African Junior Circuit in Gaborone, Botswana, teilgenommen.





Bei den U8-Spieler(innen) wurde in zwei Leistungsgruppen unterschieden. In der „Roten Ball“-Gruppe spielten die Einsteiger. Hier holte sich bei den Jungen Roelou Louw vor Tinashe Musavengana den Sieg. Bei den Mädchen gewann Mienke Stals und verwies Vekaama Opperman auf den zweiten Platz.





Die Fortgeschritteneren spielten mit dem „Orangen Ball“. Der ist etwas härter und somit wird das Spiel auch schneller. Sieger bei den Jungen wurde Abraham Alemu, den zweiten Platz holte sich Nathan Chase. Bei den Mädchen setzte sich Maja Brinkmann vor Ane Stals durch.





Bei der anschließenden Medaillenvergabe dankte der NTA-Präsident Samson Kaulinge dem an der Börse notierten Unternehmen, vertreten durch den Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Neville Basson, für das Engagement von Trustco. Der wiederum teilte die begehrten Edelmetalle an die Sportler aus.