Gastfreundschaft top

Betr.: 10. Kunstfest in Omaruru



Wir lieben Omaruru. Das Kunstfest, das wir am vergangenen Wochenende erstmals miterleben durften, hat uns bewusst gemacht, was das Besondere an diesem Ort ist. Es sind die Einwohner dieser liebevoll gepflegten Stadt, die mit Herz und Leidenschaft ihre Gäste zu diesem besonderen Ereignis mit offenen Armen empfangen haben.



Gemeinsam mit zahlreichen Gästen haben wir ein vielseitiges Programm erleben dürfen, das keine Wünsche offen ließ. Ob am Freitagabend beim Synfoniekonzert im Rivier, am Samtag bei Kunstausstellungen und einer Kochshow oder am Abend, wo bis Mitternacht im Staub des Riviersandes getanzt und gefeiert wurde - es war ein eindrucksvolles Wochenende.



Wir bedanken uns mit großem Respekt bei den Organisatoren des Kunstfestes. Wenn es einen goldenen Orden für Gastfreundschaft gäbe - Omaruru wäre mit Abstand der Gewinner!



Rainer und Alena, Windhoek