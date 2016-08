Futterversorgung durch Entbuschung

Farmervereinigung und Landwirtschaftsministerium in Einklang

Die Tragfähigkeit von nahezu 45 Millionen Hektar Weidegebiet wird durch die landesweite Verbuschung vermindert und die biologische Artenvielfalt dabei negativ beeinträchtigt. In der Trockenheit soll der Farmer diese Herausforderung nun zu seinen Gunsten benutzen.

Entbuschung wird inzwischen vielerorts vorgenommen. Ansatzweise wird es nun zur Bio-Masse verarbeitet und als Grundstock für Viehfutter benutzt. Foto: Dirk Heinrich / Archiv

Von Frank Steffen (Windhoek)





Die Trockenheit erzwingt ein Umdenken bei der Erschliessung von alternativen Futterversorgungsmethoden in der Landwirtschaft. Dabei ziehen das Landwirtschaftsministerium und die Farmer am gleichen Strang.

In einem Rundbrief der “Namibian Farmers Union” (NAU) an die Mitglieder, ermutigte der Vorsitzende der nationalen Farmervereinigung, Ryno van der Merwe, nicht den Mut zu verlieren in dieser schweren Zeit der Dürre und der Unsicherheit, welche des Weiteren durch die umstrittene NEEEB-Gesetzgebung (wirtschaftliche Eigentumsumverteilung) entstanden sei. Dabei kam er auch auf die schlechten Fleischpreise, die limitierten Exportmöglichkeiten und die zunehmenden Viehdiebstahl zu sprechen.

“Diese Entwicklungen können leicht zur Verzweiflung führen, doch sollte man daran denken, dass ähnliche Hürden in der Vergangenheit überwunden wurden. Es gibt auch positive Ansätze, wie das anvisierte Entbuschungsprogramm, wobei Eindringerbusch gehexelt und zu Viehfutter verarbeitet wird', meinte er in dem Blatt.

Bisher sprach man von 26 bis 30 Millionen Hektar Farmland, welches vom Eindringerbusch affektiert worden sei. Mittlerweile gehe man von 45 Millionen Hektar aus.

Neuerdings gebe es einige Farmer, die gezielt ihre Farmen entbuschen und aus der Biomasse den Grundstock für Viehfutter gewinnen. Meint der Vorsitzende ferner: “Die Resultate sind bemerkenswert und zeigen, dass man den Busch während der Dürre als Notfutter verwenden kann, aber auch in guten Zeiten als Zufutter verarbeiten kann.”

Man weiß von 15 Farmern, die diese Selbsthilfe anwenden, doch gibt es noch viele Unklarheiten, weswegen ein Informationsaustausch vonnöten ist, damit das Produkt verbessert werden kann.

Das Landwirtschaftsministerium kümmert sich auch um diese alternative Futtergewinnung. Deswegen hatte eine Delegation in der vorigen Woche einige kommerzielle- und kommunale Farmen in den östlichen und zentralen Teilen des Landes besucht. Dabei sollen nicht nur die Umgebung und der Busch beobachtet werden, sondern ist man dabei sogar Laboruntersuchungen vor zu nehmen, damit die Biomasse zum größten Vorteil angereichert und verfüttert werden kann. Der daraus entstehende Bericht soll den Farmern als Richtlinie dienen und Abhilfe leisten.