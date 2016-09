Fürsprecher Amupanda fordert Antwort

Windhoek (hf) • Job Amupanda in seiner Eigenschaft als Spitze der Bewegung „Affirmative Repo­sitioning” (AR) hat den Vorsitzenden des Ingenieursrates von Namibia, Markus von Jeney, angeschrieben, um eine Klage der Rassendiskriminierung zu erheben. Obwohl sich die AR-Initiative auf Unterstützung für den Grundstückserwerb junger Menschen begründe (MULSP: Massive Urban Land Servicing Program), müsse sich die AR auch um andere Anliegen junger Namibier kümmern, die ansonsten keine „wahren Interessenvertreter“ hätten, so begründet Amupanda sein Schreiben an die Berufskammer der Ingenieure. Die AR-Initiative sei durch die MULSP-Aktion unter anderem auch mit jungen Ingenieuren verbunden.



Über das Schreiben Amupandas befragt, das dieser schon an die Medien gerichtet hat, erklärte von Jeney gestern, dass der Berufsrat nicht auf Briefe Dritter ­reagieren könne. Das Schreiben liege ihm außerdem nicht vor. Bei Klagen über einen eingetragenen Ingenieur müsse eine eidesstattliche Erklärung vorliegen. Eine rein persönliche Angelegenheit könne nicht Gegenstand der Berufskammer werden.



Amupanda trägt einen angeblichen Fall der Rassendiskriminierung vor, der sich zwischen einem etablierten afrikaanssprachigen Ingenieur, den Amupanda namentlich nennt, und einer angehenden Ingenieurskraft, die Amupanda nicht namentlich nennt, zugetragen haben soll. Der Etablierte soll sich angeblich geweigert haben, die junge Kraft zu beaufsichtigen, weil diese „schwarz“ sei. Amupanda verlangt nun eine Stellungnahme vom Ingenieursrat, wie er mit diesem oder mit ähnlichen Fällen umgehen wolle. Amupandas Beschwerdebrief ist auch an den beklagten Ingenieur gegangen.