Frisches von der Farm mitten in Windhoek

Frisches von der Farm mitten in WindhoekMit der „Organic Box“ will das Ehepaar Bohn Bewusstsein für nachhaltig produzierte Lebensmittel schaffenDer Verkauf von Bio-Produkten steckt in Namibia noch in den Kinderschuhen. Das wollen Nicole und Karl-Heinz Bohn ändern. Ihre Mission: In Namibia ein größeres Bewusstsein für nachhaltig produzierte Lebensmittel schaffen. In Windhoek betreiben sie zu diesem Zweck das Lebensmittelgeschäft „Organic Box“ (deutsch: „Biokiste“).Von Sven Westbrock, WindhoekEs hat etwas von einer Scheune. Weit zieht sich das Ladenlokal, in dem sich die „Organic Box“ befindet, nach hinten hin. Dagegen wirkt der Raum vergleichsweise schmal, ja gedrungen. Kisten mit frischen Lebensmitteln stapeln sich. Überall ist viel Holz verbaut. Kurzum: Das Geschäft macht einen urigen Eindruck.Von einer Freundin übernahmen die Bohns Oktober im vergangenen Jahres, das Geschäft im Grünen-Kranz-Komplex in der Macadam Straße im südlichen Industriegebiet Windhoeks. Im Hauptberuf züchtet das Ehepaar Rinder auf der eigenen Farm. Mit deren Fleisch belieferten sie den Laden zuvor. So kam der Kontakt zustande. Die Aufgaben in der „Organic Box“ sind klar verteilt: Während Nicole Bohn sich im Laden um die Kundschaft kümmert, liefert ihr Mann Karl-Heinz die Ware aus. Gegen einen Aufpreis von 50 N$ kann diese nämlich auch direkt nach Hause gebracht werden, zumindest innerhalb von Windhoek. Mittlerweile kaufen immerhin etwa 70 Kunden regelmäßig bei Bohns ein. „Das ist unser Kundenstamm. Alles, was darüber hinaus geht, schwankt noch“, erläutert Nicolle Bohn.Im Sortiment sind beispielsweise Gemüse, Eier, Honig, Marmeladen, Essig, Öl, Fleisch und Milch, ebenso wie Haushaltsreiniger und Lotionen zur Körperpflege. Wie der Name „Organic Box“ andeutet, spielt biologisch angebautes Gemüse eine besonders wichtige Rolle. Manche Sorten, etwa Kohlrabi, Fenchel und Sellerie, sind in Windhoek sonst kaum erhältlich. Allerdings, darauf weist Karl-Heinz Bohn hin, verfügen nicht alle Lebensmittel in der „Organic Box“ auch über das Prädikat „organic“. Damit zertifiziert sind vor allem die verschiedenen Gemüsesorten. Über die Vergabe des Siegels wacht die „Namibian Organic Association“. Sie verlangt von ihren Mitgliedern einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Fleischprodukte, Milch und Eier kommen ebenfalls von Farmen aus der Region, die die mittlerweile etwa 30 Lieferanten ausmachen. Um sicherzugehen, dass das gewünschte Produkt auch vorhanden ist, muss es zuvor über den Onlineshop organic-box.com zwischen Mittwoch 12 und Donnerstag 20 Uhr bestellt werden. Immer dienstags ist das Geschäft dann von 11 bis 14 und 15.30 bis 18.30 Uhr für die Kundschaft zum Abholen geöffnet. Zurzeit sind allerdings Betriebsferien. Erst ab Sonntag, 7. September, können wieder Produkte aus dem Onlineshop bestellt werden.Ein Laden „von früher“„Wir wollen ein kleines Lädchen sein, wie man es von früher kennt“, erläutert Nicole Bohn. Ihr Geschäft solle auch ein Ort sein, an dem die Kunden sich miteinander austauschen können und nicht nur „zack, zack zur Kasse marschieren“. Die Kunden wissen das zu schätzen. Zu denen gehört auch der britische Wissenschaftler Richard Fox. Er und seine Frau seien sehr gesundheitsbewusst. „Wir haben schon fast überall auf der Welt gelebt. In Namibia ist es besonders schwer frische Bio-Lebensmittel zu bekommen“, meint er. Umso glücklicher seien sie gewesen, als sie im Internet auf die „Organic Box“ stießen. Dort sei die Qualität großartig, der Service exzellent, schwärmt er geradezu. „Im Moment bedienen wir eine kleine Sparte. Aber die Nachfrage ist definitiv da“, versichert Nicole Bohn. Zwar sei das Interesse an Lebensmitteln aus biologischem Anbau noch nicht voll ausgebildet, aber doch „im Kommen“, ergänzt Karl-Heinz Bohn. Ziel sei es, bei der Bevölkerung ein Bewusstsein für gesunde und nachhaltig produzierte Lebensmittel zu schaffen, unterstreicht er. Das spiegelt sich auch in dem Pfandsystem des Geschäftes wider. Verpackungen und Co. können Kunden wieder im Laden abgeben. Dort lagern sie dann, bereit für den nächsten Einkauf. Momentan kauften die meisten Menschen in Namibia noch so billig wie möglich ein. Und zwar nicht nur die, die sich nichts anderes leisten können, bemängelt Karl-Heinz Bohn. „Das gilt auch für Mittelschicht“, meint er. So wollen er und seine Frau die „Organic Box“ als Alternative zum Supermarkt etablieren. „Vergleichbare Produkte sind bei uns kaum teurer“, versichert er. Was die Zukunft des Geschäftes angeht, ist Karl-Heinz Bohn optimistisch. „Vor 30 oder 40 Jahren gab es in Deutschland auch kaum nachhaltig Produziertes. Das braucht eben seine Zeit“.Rubrik: Kultur und UnterhaltungTags: Organic, Bio, Bohn, Store, Sustainability, Farmer, Windhoek