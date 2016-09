Fröhliches Konzert, gute Gewissheit

Betr.: Leserbrief „Es geht um Geschäft“ / Deutsche Schlagernacht von Sonja Bartlewski (AZ, 9. September 2016)





Sehr geehrte Frau Bartlewski, als der hier in Namibia verantwortliche Organisator des Wohltätigkeitskonzertes „Nacht des deutschen Schlagers 2017“ möchte ich zu Ihrem Leserbrief wie folgt Stellung nehmen: Die von Ihnen angesprochene „Unterbrechung“ während der diesjährigen Veranstaltung galt keineswegs der „Selbstbeweihräucherung“ seitens der Organisatoren, sondern vielmehr der Aufklärung über die Stiftungstätigkeit und Verwendung der eingenommenen Spendengelder. Die Besucher des Konzertes, Sponsoren und Musiker (die auf ihre Gage verzichteten!) sollten direkt vom Vorsitzenden der Stiftung, Reiner Meutsch, darüber kurz informiert werden. FLY & HELP hat insgesamt schon vier Schulen in Namibia gebaut. Drei weitere sind für 2017 geplant.





Wir freuen uns über jeden Besucher, der mit seinem Ticketkauf zur Unterstützung der Schulbildung beiträgt. Und wir lieben auch das namibische Publikum und die gigantische Stimmung im Saal. Ohne die Teilnahme der deutschen Besucher könnten allerdings die Konzerte schlicht gar nicht stattfinden. Deren finanzieller Beitrag ist für die Ausrichtung der Veranstaltung unerlässlich. Es bleiben aber immer genügend Karten für das namibische Publikum vorhanden - das ist uns wichtig! Für das Konzert am 27. Januar 2017 in der SKW-Sporthalle sind in allen Kategorien noch Tickets über www.computicket.com im Internet und über die Shoprite/Checkers-Supermärkte in Namibia erhältlich. Insgesamt werden über 1000 Karten in Namibia angeboten.





Der von Ihnen erwähnte heftige Aufschrei aus der Öffentlichkeit bezüglich der Verwendung von Spendengeldern für ein Schulprojekt in Ruanda im Jahr 2015 hat sich uns so nicht dargestellt und hat sich auch in den Besucherzahlen nicht niedergeschlagen. Dennoch haben wir uns mit dem Thema eingehend beschäftigt und beschlossen, die hier in Namibia generierten Spenden und Sponsorengelder sowie Einnahmen aus den Konzerten seit 2016 ausschließlich für Schulprojekte in Namibia zu verwenden. Dass Sie dieser Umstand zu einem Boykott der Veranstaltung veranlasst hat, bedauern wir sehr. Zumal die Not der Kinder in Ruanda, durch Bürgerkrieg und Genozid, ebenfalls sehr groß ist und sie dringend Hilfe benötigen. Ein Kind in Ruanda sollte doch genauso viel wert sein wie ein Kind in Namibia.





Die teilnehmenden Künstler „Heino & Co.“ sind über die Stiftungsarbeit alle sehr gut aufgeklärt und unterstützen FLY & HELP daher auch oft schon seit vielen Jahren mit großem Engagement.



Mit der Veranstaltung 2017 möchten wir eine weitere Schule in Namibia bauen. Wir freuen uns gemeinsam mit vielen anderen Namibiern auf ein stimmungsvolles und fröhliches Konzert mit tollen Künstlern wie Heino & Band, Kathy Kelly, Patrick Lindner, Peter Petrel und Achim Petry. Wir werden einen fantastischen Abend erleben und die Veranstaltung mit der Gewissheit verlassen, dass durch diesen Tag 120 weitere Kinder in Namibia lesen, schreiben und rechnen lernen können. Auch Sie, Frau Bartlewski, sind dazu herzlich eingeladen.



Oliver Braun, Windhoek