Freude für Autofahrer: Sprit wird billiger

Windhoek (cev) – Die Spritpreise werden kommende Woche deutlich sinken. Das teilte heute das Bergbau- und Energieministerium schriftlich mit.



Laut der Mitteilung können sich Autofahrer auf eine Preissenkung von 46 Cent pro Liter Benzin und 34 Cent weniger für jeden Liter Diesel freuen. Die neuen Preise treten in der Nacht zum kommenden Mittwoch (7. September) in Kraft. Damit wird künftig jeder Liter Benzin 10,48 N$ kosten und Diesel 10,28 (500ppm) bzw. 10,33 N$ (50ppm); diese Preise beziehen sich auf die Tankfüllung in der Hafenstadt Walvis Bay und werden in anderen Landesteilen den Transportwegen angepasst.