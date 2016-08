Freude über mehr Fluglinien

Windhoek (nik) – Mit Freude erwarten die namibischen Flughafen-Betreiber (NAC) die Fluggesellschaften Qatar Airways und KLM, die ab Ende September bzw. Ende Oktober 2016 den internationalen Hosea-Kutako-Flughafen in ihr Streckennetz aufnehmen (AZ berichtete). „Wachstum und Expansion sind Teil der dritten Phase unseres Strategieplans 2014-2017 und die Aufnahme neuer Flugziele ist ein Weg, diesen Plan zu verfolgen“, teilte NAC-Geschäftsführer Tamer El-Kallawi gestern mit und fügte hinzu, dass die Gespräche mit Qatar Airways damit nun Früchte tragen würden. Hier sei der Einsatz der Boeing 787 Dreamliner geplant, während KLM mit den Airbussen A330-200 oder A330-300 operieren werde. „Wir freuen uns, die Fluggesellschaften und ihre Gäste an unserem Flughafen zu begrüßen und versprechen, einen erstklassigen Service zu leisten“, sicherte El-Kallawi zu. Denn der Flughafen sei mehr als Teil des globalen Transportsystems – Es sei jener Ort, an dem Menschen mit der weiten Welt zusammengeführt würden.