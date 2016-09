Fünf Preise vergeben

Windhoek (fis) - Bei der Galaveranstaltung des Projekts Lilie 2016 sind Samstagabend in Windhoek vier Lehrerinnen ausgezeichnet worden. Die Goldene Lilie ging an Cornelia Hecht von der DHPS Windhoek (Bild). Zwei Silberne Lilien erhielten Elke Lang von der Namib High School Swakopmund und Carola Hornickel von der Delta-Oberschule Windhoek, eine Weiße Lilie wurde Anja Visagie von der Delta-Oberschule Windhoek überreicht. Anlässlich ihres 100. Jubiläums überreichte die Allgemeine Zeitung einen Sonderpreis, mit dem Ulrike Behring, Heimerzieherin an der DHPS, geehrt wurde. Die Preise würdigen ausgezeichnete Leistungen im Beruf sowie für die deutsche Sprache und sind mit insgesamt rund 144000 Namibia-Dollar dotiert. Der Galaabend wurde von rund 300 Gästen besucht.