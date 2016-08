Fleischrat lockert Kontrollen

Windhoek (ste) • Der namibische Fleischrat hat das Viehexport-Programm, laut welchem lebendes Vieh nur limitiert an bestimmte und genehmigte Orte in Südafrika erlaubt war, bereits am 11. August 2016 abgeschafft. Diese Kontrolle sei laut dem monatlichen Bulletin des Rats überfällig geworden, nachdem das Veterinäramt des südlichen Nachbarlandes ab dem 1. Juli 2016 eine eigene Einfuhrbestimmung und Kontrolle eingeführt habe.

Auf telefonische Nachfrage der AZ beim „Meat Board of Namibia“, erklärte der zuständige Geschäftsführer für Handel und Strategie, Goliath Tujendapi, dass der Fleischrat bisher diese Kontrolle gehandhabt habe, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden konnte. „Südafrika hatte in der Vergangenheit Fälle beanstandet, wo namibische Farmer lebendes Vieh angeblich zum Schlachthof exportierten, um es dann allerdings – entgegen den südafrikanischen Importbestimmungen – SA-Farmern als Zuchttiere zu verkaufen. Da solche Fälle unweigerlich zu einem Embargo aller namibischen Viehexporte führen, haben wir die Kontrolle über diesen Handel an uns gerissen“, erklärte Tujendapi. Unlängst habe sich das SA-Veterinäramt eingeschaltet und habe nun die Kontrolle über alle Tierimporte übernommen. „Dadurch ist unser Programm überflüssig geworden, denn es geht prinzipiell darum, dass Schlachttiere nur an einen Futter-Kraal (Mastbetrieb) oder direkt an einen Schlachthof geliefert werden dürfen. Ungenehmigte Zuchtvermischungen können nur durch die nötigen Grenzkontrollen unterbunden werden. Das hat das südafrikanische Veterinäramt jetzt vollständig im Griff, weswegen das Risiko nicht mehr seitens des namibischen Fleischrats gelenkt werden muss“, meinte er abschließend.