Flüchtlinge werdenzum Feindbild

Wie lassen sich Flüchtlinge zur Rückkehr in die Heimat bewegen, die für Überzeugungsarbeit unzugänglich und vor einer Zwangsrückführung gefeit sind?

Auf diese Frage haben die Regierungen von Namibia und Botswana noch immer keine Antwort gefunden, obwohl die Exilanten zunehmend zur Belastung für die Beziehungen der beiden Länder werden.

Die Behörden in Botswana empfinden die Ausländer als Fremdkörper und wollen sie nicht länger als schutzbedürftige Asylanten anerkennen, die beherbergt und verpflegt werden müssen. Für die namibische Regierung werden die Flüchtlinge hingegen zur Verlegenheit, erzeugt ihre bloße Anwesenheit in Dukwe doch den Eindruck, dass ihre Sicherheit hierzulande nicht gewährleistet sei und ihnen im Falle der Repartierung die willkürliche Festnahme drohe.

Sicher ist, dass sich die Lage in der Sambesi-Region seit dem bewaffnetem Aufstand vom 2. August 1999 stabilisiert hat, dem jene Repressalien namibischer Sicherheitskräfte folgten, vor denen die Dukwe-Bewohner nach Botswana ausgewichen sind. Bei der Frage nach ihrer Repatrierung ist jedoch nicht die reale Situation im Herkunftsland, sondern die subjektive Einschätzung derselben auf Seiten der Flüchtlinge entscheidend.

Solange sie sich in der Heimat vor einer Strafverfolgung als mutmaßliche Separatisten fürchten, ist ihre Deportation juristisch unmöglich. Und solange eine Abschiebung ausgeschlossen bleibt, müssen die Behörden weiter behutsam auf die vermeintlich renitenten Exilanten einwirken und auf den Dominoeffekt hoffen, dass der schadlosen Rückkehr einiger von ihnen, bald weitere folgen werden.

Marc Springer