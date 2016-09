Fitch sieht Nachteile durch NEEEF

Windhoek/London (fis) - Die Quotenregelung zur wirtschaftlichen Gleichstellung (NEEEF) dürfte negative Auswirkungen auf die Ökonomie haben. Das konstatierte die Ratingagentur Fitch in ihrem aktuellen Bericht zu Namibia.





Fitch nennt das Konzept eine „große Reform“, die zum Ziel habe, „die Beteiligung vormals benachteiligter Bürger im Privatsektor zu erhöhen“. „Während es an Details mangelt, ist davon auszugehen, dass der Gesetzentwurf vom Parlament gebilligt wird (wenngleich der Oberste Gerichtshof es am Ende stoppen könnte)“, schreibt die Ratingagentur. Und weiter: „Dies hat für etwas Unruhe in der Geschäftswelt geführt und könnte Fremdinvestitionen in Produktion und Dienstleistungen verlangsamen.“





Finanzminister Calle Schlettwein äußerte sich gestern auf einer Pressekonferenz in Windhoek zum Fitch-Report und ging dabei auch die Erwähnung des NEEEF-Konzepts ein, das „negativ bzw. als Investitionsbremse betrachtet“ werde.