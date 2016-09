First Lady jetzt Sonderbeauftragte

Namibias First Lady Monica Geingos (l.) wurde vergangene Woche von dem gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen zu HIV/Aids (UNAIDS) zur Sonderbeauftragten für junge Frauen und heranwachsende Mädchen ernannt. Die Urkunde überreichte am Donnerstag der UNAIDS-Exekutivdirektor Michel Sidibe (r.) am Rande der 71. Sitzung UN-Generalversammlung in New York. „Junge Frauen weltweit haben eine neue Stimme und wir freuen uns auf ihre Arbeit“, zitierte die namibische Presseagentur Nampa den UNAIDS-Direktor. „Viele heranwachsende Mädchen stehen gegensätzlichen Realitäten gegenüber in einer Welt, die zunehmend Frauenrechte anerkennt, derweil oft in der individuellen Gesellschaft der Zugang zu diesen Rechten verwehrt wird“, so Geingos. Die First Lady will sich eigenen Angaben zufolge intensiv mit sowohl Gesundheitsfragen, als auch Bildungsaspekten beschäftigen. Foto: Twitter/UNAIDS