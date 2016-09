Finanzdruck für Farmer senken

Landwirtschaftsverband-Konferenz sucht nach Alternativen

Windhoek (ste) – Bei der großen Agrarkonferenz am 6. Oktober in Windhoek geht es vor allem um den größer werdenden finanziellen Druck auf die Landwirte. „Die Einnahmen der Farmer haben im Vergleich zu den Ausgaben in den letzten drei Jahren kaum zugenommen. Daher lautet unser Motto für die Konferenz: ‚Die Erschließung des Landwirtschaftspotentials‘“, sagte Sakkie Coetzee, Geschäftsführer des Verbands für kommerzielle Landwirte (NAU), heute in Windhoek bei einem Ausblick auf die Veranstaltung. Er erklärte weiter: „Der Druck auf Sparmaßnahmen und unternehmerische Initiative nimmt kontinuierlich zu; wir von der NAU nehmen diese Herausforderung an. Wir müssen Wege finden, den Farmern Mut zu machen und ihre Betriebe in profitable Unternehmen zu verwandeln.“ Vize-Präsident Dr. Nickey Iyambo wird die Sitzung eröffnen, wonach Wirtschafts- und Wetterexperten Fachvorträge anbieten werden, die den Delegierten viele neue Eindrücke und alternative Landwirtschaftsmethoden versprechen (mehr dazu morgen in der AZ).