Finale für Abstimmung

Windhoek/Tsumeb (fis) – Die Abstimmung für den Finalisten aus dem zentralen Norden des Wettbewerbs „Namibias Stadt des Jahres 2017“ ist noch bis heute um 17 Uhr möglich. Wer mitmachen will, sollte eine SMS mit dem Inhalt „town“ und dem Namen seines Städtefavoriten (Beispiel: town Tsumeb) an die Nummer 51500 schicken. Im Rennen sind Gobabis, Grootfontein, Khorixas, Okahandja, Okakarara, Otavi, Otjiwarongo, Outjo und Tsumeb. Der Sieger tritt im Mai 2017 im Finale gegen 3 Favoriten aus anderen Regionen an. In Tsumeb gaben heute Mitarbeiter der Stadtverwaltung ihre Stimme ab und waren wegen des Abschlusses der Kulturerbe-Woche festlich gekleidet (Bild). #NTY2017