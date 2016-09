FIBA-Funktionär Kotleba zu Besuch: „Ich rieche Geld“

Vier Tage lang war der slowakische FIBA-Sportdirektor Lubomir Kotleba diesen Monat in Windhoek zu Gast. Zu den Gesprächspartnern des erfahrenen Basketball-Experten gehörte mit Joel Matheus (links) der Vorsitzende der namibischen Sportkommission. Kotleba wird der Spitze des Weltverbandes nun ein geeignetes Förderpaket für die NBF empfehlen. Fotos: Florian Gontek

Windhoek (re) - Der Basketball-Weltverband (FIBA) hat Sportdirektor Lubomir Kotleba nach Namibia entsandt, um sich ein Bild von den Strukturen vor Ort zu machen. Die Eindrücke seines viertägigen Aufenthalts (6. bis 9. September) fasst der Slowake nun in einem ausführlichen Bericht für FIBA-Generalsekretär Patrick Baumann aus der Schweiz zusammen. Daraufhin soll ein Förderpaket zur gezielten Unterstützung des namibischen Verbandes (NBF) geschnürt werden.



Kotlebas Besuch erfolgte im Zuge der weltweiten FIBA-Strategie, die Entwicklung der nationalen Mitgliedsföderationen voranzutreiben. In Begleitung von NBF-Oberhaupt Andrew Masongo traf er sich in Windhoek mit dem Direktor des Sportministeriums, Sivhute Katamba, dem Vorsitzenden der Sportkommission (NSC), Joel Matheus, dem Präsidenten des Olympia-Komitees (NNOC), Abner Xoagub, sowie mit dem Leiter der Schulsportunion (NSSU), Solly Duiker. Zudem verfolgte der 70-jährige Wahlmünchner die Halbfinalpartien des regionalen Khomas-Pokalwettbewerbs und inspizierte die Basketball Artists School (BAS) in Katutura.



„Ich hoffe, dass die NBF eines Tages einen nationalen Spielbetrieb auf die Beine stellen kann. Um dies zu ermöglichen, müssen finanzkräftige Sponsoren akquiriert werden. Ich rieche Geld auf den Straßen Windhoeks“, sagte Kotleba in seinem Gespräch mit Matheus. Der NSC-Macher verwies auf das zusammengestrichene Budget des zuständigen Ministeriums und die leere Kasse seiner Behörde: „Die Regierung räumt dem Sport leider keine Priorität ein.“ Dann sei die Privatwirtschaft gefordert, entgegnete Kotleba. Bereits seit 27 Jahren arbeitet der ehemalige Spieler (1960 bis 1968), Trainer (1968 bis 1970), Team-Manager (1970 bis 1975) und Schiedsrichter (1975 bis 1989) für FIBA. Beeindruckt habe ihn in Namibia laut einer gestern veröffentlichten NBF-Pressemitteilung die Hingabe, mit der die Funktionäre versuchen, den Basketballsport hierzulande auf die nächste Stufe zu hieven.



Die Liste der Baustellen ist lang. Sie umfasst beispielsweise die Wiederaufnahme der Kooperation zwischen NBF und NSSU, eine allgemeine Optimierung der Jugendarbeit, die Bereitstellung von Infrastruktur in allen 14 Landesteilen, die Ausbildung von fachkundigen Trainern, die Wiederbelebung der Nationalteams oder die Einführung eines regelmäßigen Ligabetriebs für Spieler aus verschiedenen Altersklassen. Inwiefern sich der Weltverband einbringt, wird die Zukunft zeigen.