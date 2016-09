Feuer im Khomas-Hochland in der Nacht erneut entfacht

Nachdem am Montag gegen 18 Uhr ein Feuer auf der Farm Ongos nordwestlich von Windhoek ausgebrochen war, schienen die Flammen am Mittwochabend fast unter Kontrolle. „Das Feuer brannte noch etwa einen Kilometer“, berichtet Farmer Henner Garbade, der seit Ausbruch des Brandes gemeinsam mit weiteren Farmern der Gegend im Einsatz war. Die städtische Feuerwehr habe sich dann der Aufgabe angenommen, doch über die Nacht sei der Brand erneut entfacht. „Also haben wir uns entschieden, nun ein großes Gegenfeuer zu legen“, so Garbade, der sich hinsichtlich der Löschung optimistisch zeigte. Laut der Windhoeker Stadtverwaltung sind bereits 4800 Hektar abgebrannt, Garbade berichtete zudem, dass gestern nun auch die Farm Monte Christo betroffen gewesen sei. Etwa 20 Farmer und 30 Feuerwehrkräfte sowie ein Polizeihubschrauber (zur Überwachung) seien im Einsatz gewesen. Die Mountain Lodge, das Daan-Viljoen-Wildreservat und die Gegend bei Brakwater hätten geschützt werden können. Foto: Henner Garbade