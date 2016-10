Festliches Programm als Dank für Millionenspende

Mit Tanz- und Theaterbeiträgen, musikalischen Einlagen und Ansprachen von Schülern, Schuldirektor und Mitgliedern des Ministeriums wurde am Mittwoch der Dank für eine Spende in Höhe von 115000 Euro (ca. 1,75 Millionen N$) an die Martin-Luther-Oberschule (MLH) bei Okombahe zum Ausdruck gebracht. „Der Großteil des Geldes kommt nicht von reichen Familien, sondern von armen Menschen und Kindern, die mit ganz kleinen Beträgen die gute Sache unterstützt haben“, erklärte Dr. Dieter Poschardt, der als Initiator und Koordinator des Projekts die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ für das Vorhaben gewinnen konnte. Mit der Spende wurden Renovierungen in den Klassenräumen und Schülerheimen der staatlichen Schule sowie der Bau eines „Deutschen Klassenzimmers“ sowie Küchen- und Hostelausstattung finanziert. Poschardt vermittelt seit Jahren deutsche Lehramt-Studenten an namibische Schulen, auch an die MLH. Als er die dortigen Zustände sah, sagte er sofort seine Hilfe zu. Foto: Nina Külbs