Festival der Künste in Omaruru

Festival der Künste in OmaruruDer Artist Trail feiert 10-jähriges Jubiläum in einem außergewöhnlichen Ambiente Aus bescheidenen Anfängen im Jahre 2007 hat sich der Artist Trail in Omaruru inzwischen einen festen Platz im kulturellen Jahresablauf der kleinen Künstlerstadt erworben. Und damit nicht genug. Das diesjährige 10. Künstlerfest das von Freitag, den 23.bis einschließlich Samstag, den 24. September stattfindet, soll alle bisherigen Veranstaltungen in den Schatten stellen. Seit vielen Monaten bemüht sich das dafür zuständige Artist-Trail-Komitee ein Fest der Extra-Klasse zu gestalten. Weder Mühen noch Kosten wurden gescheut, Künstler aus Namibia und Südafrika zu engagieren, Aussteller in allen künstlerischen Bereichen an der Teilnahme zu ermutigen und breitgefächerte Workshops anzubieten. So kann man davon ausgehen, dass der diesjährige Artist Trail ein starkes kulturelles Ereignis werden wird. Das Motto, das sich durch alle Veranstaltungen mehr oder weniger zieht sind: Bäume. Der Baum als Sinnbild für das Leben und den Menschen. Man darf auf die künstlerische Umsetzung gespannt sein. Und unter den Bäumen im Omaruru Rivier, werden auf einer dort aufgebauten Bühne die Veranstaltungen stattfinden. Allen voran das „River-Sinfonie-Konzert“ mit einer eigens komponierten River-Sinfonie. Mel Botes, ein südafrikanischer Musiker bekam den Auftrag zu dieser Komposition, er wird musikalisch unterstützt von dem eigens dafür organisierten Orchesters aus Swakopmund. Diese Uraufführung soll zum Höhepunkt des diesjährigen Artist Trail werden. In diesem ganz besonderen River-Ambiente werden Theateraufführungen stattfinden und Musiker auftreten. Dazu zählen unter anderem Sandy Rudd mit ihrem Theater-Ensemble, die bekannte namibische Sängerin Lize Ehlers, das Comedy-Drama „Shirley Valentine“. Ein „Bash–Concert mit namibischen und südafrikanischen Sängern und einer echten Omaruru-Entdeckung Ute Hoeseb. Die Kunstschule Omaruru wird selbstbemalte Holzstühle versteigern. Workshops in Stoff- und Kreidemalereien, Klöppeln, Bleiverglasung wie auch die Kunst Bonsai-Bäumchen zu kreieren, werden angeboten. Namibische Künstler aus allen Regionen stellen ihre Werke in verschiedenen Räumlichkeiten aus, wie z. B. im Central Hotel, Wronsky-Haus, Barth-Saal, Omuntu-Garden, Kashana und School of Arts. An den beiden Tagen sind die verschiedenen Ausstellungsräume ab 9 Uhr geöffnet. Um diese Zeit beginnen auch die Workshops. Gleichzeitig findet am Freitag, den 23. September im Wronsky-Garten der Farmermarkt statt. Um 11 Uhr beginnt die Kochschau im Wronsky-Haus. Diese Veranstaltung mit der singenden Köchin Sarah Theron dürfte für alle Koch-fans und Gourmets eine unterhaltsame Schau werde. Das Comedy-Drama ‚Shirley Valentine‘ unter der Regie von Sandy Rudd wird auf der Rivier-Bühne um 17 Uhr 30 aufgeführt und daran anschließend beginnt das Sinfoniekonzert. Am Samstagabend ist die Bash-Party mit vielen Gesangsinterpreten. Ein Selbstläufer ist inzwischen der sogenannte „Hayride“ der am Samstag um 14 Uhr lostuckert. Er hat sich bereits im vergangenen Jahr als Besuchermagnet entpuppt. Die Traktorfahrt führt durch die ländliche Umgebung von Omaruru mit einem Besuch der Käsefarm Zanja, der Großgärtnereien Kollmitz und Paulinenhof sowie einem Sundowner in der Kongo-Bar im Omauru Rivier. Allerdings sind für diese Touren die Karten bereits ausverkauft, was allerdings nicht heißt, dass vielleicht zurückgegebene Karten noch kurzfristig zu haben sind. Die Organisatoren, Einwohner und nicht zuletzt das geschichtsträchtige Städtchen Omaruru hoffen auf zahlreiche Besucher aus Nah und Fern, die sie von Herzen willkommen heißen um gemeinsam ein tolles zehnjähriges Jubiläum des Artist Trail zu feiern. Mehr Informationen über den diesjährigen Artist Trail gibt es unter der E-Mail-Adresse: [email protected] , der Facebookseite: www.facebook.com/omaruruartisttrail oder direkt von Anita (0812331162) und Spannie 081 322 0807. Ursula Dahlet