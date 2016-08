Farmer verdienen Entschädigung

Betr.: Offener Kanal zum Omatako- Stausee, AZ, 17. August 2016

Ich kann es nicht begreifen, dass Ingenieure des Wasserwesens einst den Kanal haben bauen lassen in einem so trockenen Land, offen, ohne Schutz vor der Sonne und den Tieren. Wie kann man nur so dumm sein? Warum haben die Farmer, durch deren Land der Kanal führt, sich nicht schon längst an die Regierung gewendet um Entschädigung für die vielen Einsätze um Tiere zu retten oder sie aus dem Kanal zu holen? Jetzt jammern Alle! Viel zu spät! Leider!





Sigrid Alpers, München