Etoscha Fishing verkleinert sich

Windhoek/Walvis Bay (ste) - Etosha-Fishing hat gestern eine Betriebsverkleinerung angekündigt, indem sie 21 ihrer 65 Arbeiter zu Lande kündigt. Der Geschäftsführer Pieter Greef betonte, dass diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei, dies aber im Interesse der Nachhaltigkeit der Firma getan werden müsse. Die verzögerte Auswirkung der schwachen Fänge in den Saisons 2015 und 2016 sowie der fallende Devisenkurs am Anfang des Jahres habe die Geschäftsleitung nun dazu gezwungen, dringende Sparmaßnahmen zu ergreifen. In der Vergangenheit hatte die Firma bereits als Notlösung Sardinen importiert, damit die Fabrik genutzt werden konnte.