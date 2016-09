Ertrunkene Kinder & Busbrände

Windhoek (ste) - Die Polizei berichtet von fünf Fällen des Ertrinkens. Bereits Donnerstag war ein fünf-jähriges Mädchen vermisst worden und Freitag um etwa 16:00 in einem Kanal in der Nähe des Dorfs Okapya (Oshikuku) gefunden worden. Ebenfalls am Freitag ertrank 10:00 der 19-jährige David Kristian, in den Othithiya-Teichen bei Omuthiya, und um dieselbe Zeit ertrank die 15-jährige Kakunauye Tjiurura in einem Brunnen bei Otutati (Opuwo)als sie in einen Brunnen fiel. Der siebzehn-jährige Surprise Kasuto aus Gobabis, war am Freitag zu einer Preisverleihung in Windhoek und ertrank um etwa 22:00 im Schwimmbad des Safari Hotels. Der fünfte Fall spielte sich bei Oshita Shembundu ab, wo ein acht-jähriger Junge ertrank, nachdem er beim Wasserholen in den Brunnen fiel.

Am Donnerstagnachmittag brannte ein Kleinbus bei Onyaanya (Nähe Omuthiya) aus, nachdem die Maschine Feuer gefangen hatte. Alle 12 Passagiere kamen unversehrt davon. Indes war Freitagnachmittags ein Bus der Econolux-Busgesellschaft unweit Rehoboths ausgebrannt, nachdem die Maschine anfing zu brennen. Die meisten der 48 Fahrgäste waren Sekretärinnen des Staatsdienstes, die auf dem Weg zum Oanib-Damm waren, wo sie den Tag der Sekretärin feiern wollten.